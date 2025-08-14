River vendió a una de las compras de Brito que Gallardo colgó, y los hinchas lo celebran como un título

El River de Marcelo Gallardo se depura. Matías Rojas, uno de los borrados, se va de Nuñez tras jugar apenas ocho partidos y luego de aquel debut auspicioso con gol en enero de este año.

El destino del zurdo será Portland Timbers, equipo de la MLS. Rojas, que tenía uno de los sueldos más altos del plantel y además ocupaba un cupo de extranjero, tenía vínculo con el Millonario hasta diciembre.

Luego de 148 minutos en cancha y tres desgarros en seis meses, termina su ciclo y en las redes los hinchas lo celebran como un título. Y se preguntan por los responsables de la contratación. ¿Y si hubiera sucedido en el Boca de Riquelme?