Gestión Brito
River vendió a una de las compras de Brito que Gallardo colgó, y los hinchas lo celebran como un título
Matías Rojas, uno de los prescindibles que borró Gallardo del plantel, se va de River tras jugar apenas ocho partidos en el Millonario. Y los hinchas lo celebran como un gol y hay memes. ¿Y si hubiera sucedido en el Boca de Riquelme, qué dirían los medios?
El River de Marcelo Gallardo se depura. Matías Rojas, uno de los borrados, se va de Nuñez tras jugar apenas ocho partidos y luego de aquel debut auspicioso con gol en enero de este año.
El destino del zurdo será Portland Timbers, equipo de la MLS. Rojas, que tenía uno de los sueldos más altos del plantel y además ocupaba un cupo de extranjero, tenía vínculo con el Millonario hasta diciembre.
Luego de 148 minutos en cancha y tres desgarros en seis meses, termina su ciclo y en las redes los hinchas lo celebran como un título. Y se preguntan por los responsables de la contratación. ¿Y si hubiera sucedido en el Boca de Riquelme?