"No empezamos con un buen domingo. Se atrasó la elección, porque hubo problemas administrativos del oficialismo. La gente está muy preocupada por la tardanza”, denunció Jorge Amor Ameal, el candidato que cuenta con Juan Román Riquelme en su lista.

El aspirante a suceder la vacante que dejará Daniel Angelici cuestionó algunas irregularidades que se dieron en el inicio de las elecciones en Boca.

“Hay que terminar con la mentira para soñar con un club mucho mejor", remarcó.

En tanto, el candidato a vicepresidente segundo, Juan Román Riquelme se sumó a la denuncia al cuestionar los “métodos tramposos” que utilizan los candidatos del oficialismo.

“El Presidente de nuestro país debería ayudar un poco. Si es hincha de Boca como dice, debería colaborar para que no sucedan estas cosas. Para que no desaparezcan nuestras boletas, no se caiga el sistema y no demoren a los socios a votar”, dijo Riquelme.

Más de 87.000 socios activos son los que están en condiciones de ingresar al cuarto oscuro en alguna de las 143 mesas habilitadas para los comicios.