Juan Román Riquelme, vicepresidente de Boca, dio su mirada tras el conflicto que Darío Benedetto y Carlos Zambrano protagonizaron el domingo pasado en el Cilindro de Avellaneda.

La fuerte discusión, que incluyó golpes de puño, desembocó en la suspensión de ambos futbolistas por dos partidos.

“Los chicos han tenido una discusión y ahora tienen que reflexionar. Nada más. Es simple”, abrió en ESPN.

“He tenido la suerte de ser jugador de futbol y mayormente las discusiones entre los compañeros se dan en los entrenamientos, en algún reducido que por ahí se pegan una patada o un insulto. Más de una vez los inconvenientes son ahí. En un partido oficial es raro, porque vos estás enojado con el rival. Te terminas peleando con el contrario”.

Además, el ahora dirigente intentó bajarle un tono a la situación: “Ahora es momento de que los chicos piensen, reflexionen y ya está. Hay que seguir para adelante. Estamos muy contentos”.

Sobre la difusión del conflicto, remarco: "Yo no estuve ahí adentro, no sé por qué fue la discusión. Pero aunque supiera no lo diría, porque las cosas que pasan en el vestuario se quedan ahí, me sorprende que ustedes se enteren de todo".

Entrevista completa: