“Los que no van al colegio como Riquelme son unos negros ignorantes”, dijo Gabriel Anello y lanzó una serie de frases polémicas desde su programa en Radio Mitre.

Por este motivo, y desde la señal de C5N, Juan Román Riquelme le respondió: “Estoy muy orgulloso de decir que soy de Don Torcuato, que soy argentino. Amo mi país, amo Don Torcuato y tengo respeto hacia todos, no tengo ningún problema con los colorados, blancos, rubios, negros”.

Además, el presidente de Boca compartió una anécdota familiar que lo emocionó: "Mi hija me dijo que mientras estaba estudiando, le mandaron unos audios de un hombre bastante nervioso hablando de vos... Le dije 'no pasa nada' y me contestó: 'Ya sé, nunca van a parar, pero trabajá tranquilo que sos el negro más lindo del mundo’. Es una maravilla”.