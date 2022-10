“Yo voy a estar eternamente agradecido a Carlos”, expresó Juan Román Riquelme, y luego largó en una respuesta que lleva su marca, ya que aprovechó y lanzó una frase demoledora sobre Mauricio Macri.

En un diálogo con Radio La Red, Riquelme se sumó a la polémica frase de Macri en la que aseguró que le indicó a Carlos Bianchi, Dt de Boca en el 2000, cómo debía plantear la final de la Copa Libertadores que el club le ganó a Palmeiras.

“Si Macri terminó en el lugar que terminó es porque le debe mucho a Bianchi, es al revés, eso sin duda. Si Bianchi no hubiese sido técnico de Boca, a Riquelme no lo quisieran tanto y Macri no hubiera tenido la carrera que tiene”, aseguró Riquelme.

Previamente, se mostró agradecido por la experiencia de ser dirigido por el Virrey: “Nos enseñó a competir… tuvimos la suerte de compartir muchas cosas, gracias a él y a mis compañeros la gente de Boca me quiere mucho”.