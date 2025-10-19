Lionel Messi volvió a hacer historia a sus 38 años. El capitán del Inter Miami se consagró como máximo goleador de la temporada 2025 en la MLS, quedándose con el Botín de Oro tras marcar 29 tantos y aportar 19 asistencias en 28 partidos disputados.

En la última jornada, el argentino brilló con un hat-trick y una asistencia en la goleada 5-2 frente a Nashville.

El campeón del mundo firmó una de las mejores temporadas ofensivas en la historia del torneo, quedando a solo un gol de igualar el récord de Carlos Vela (49) en 2019.

Ahora, Inter Miami se enfoca en los playoffs. Con Messi en modo imparable, el sueño del título en la MLS está más vivo que nunca.