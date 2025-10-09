Repudiable, como siempre. Esta vez, Gabriel Anello hizo uso político de la muerte de Miguel Ángel Russo para pegarle a Juan Román Riquelme, a quién ya maltrató varias veces y le faltó el resto con afirmaciones por las cuáles luego tuvo que pedir disculpas.

"Riquelme, hizo que un señor con un estado de salud deteriorado y transitando una enfermedad terminal, tome las riendas del equipo con más presión de América solo para lavarse las manos con el hincha y usarlo de paraguas protector No existen palabras para describir a esta basura humana QEPD Miguel Ángel Russo", escribió en sus redes el periodista que últimamente actúa como vocero del presidente de la Nación.

Y en las redes lo fulminan con sus respuestas. Una de ellas, la más destacada por su altura y puntería es la reacción del periodista Ariel Senosian. "El periodismo requiere sensibilidad, Gabriel. Así como también incluye no usarlo en función de intereses personales. Tal vez en algunos casos eso sea más difícil de entender. Es muy linda esta profesión como para seguir destrozándola", le escribió el colega al repostearlo.

Más respuestas a Anello: