Se llama Fernando, es hincha de Independiente y estuvo en el estadio Libertadores de América - Bochini el miércoles por la noche. En diálogo con C5N, contó cómo comenzaron los graves hechos de violencia que obligaron a suspender el partido ante Universidad de Chile.

“En el primer tiempo llamó la atención que no haya una red de contención en la segunda bandeja donde estaban los chilenos”, advirtió el joven, y recordó que “en la época que había público visitante esa tribuna tenía una red que si alguien tiraba algo lo amortiguaba”.

“Ayer no había red y los hinchas chilenos se asomaban a la baranda y tiraban cascotes, palos, pedazos de inodoro", rememoró, y destacó: "Inclusive en el entretiempo voló una bomba de estruendo hacia la platea de Independiente”.

Sobre lo sufridos por los hinchas visitantes, precisó que durante “el entretiempo se informó que la hinchada chilena tiene que desalojar el estadio, y lo hicieron". Pero que cuando "comenzó el segundo tiempo y quedaron 10 o 20 hinchas regalados y ahí entran los hinchas de Independiente a la tribuna”.

Postales del horror

Las fotos que dejó una jornada manchada de sangre.