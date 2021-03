MARCA on Twitter

Nació en Rusia y quienes lo practican son practicantes de la lucha grecorromana. El partido tiene dos tiempos de 20 minutos, y la idea es poder tirar al aro, pero no es tan sencillo.

Hasta el campeón del mundo de la UFC Khabib Nurmagomedov suele concurrir a las canchas del regball y se entrena en este deporte para permanecer en forma.

El juego es simple: agarrar la pelota y correr todo lo que se pueda ya que no se cobran pasos y tratar de que no te detengan. Pero no vale todo, en el regball está prohibido sujetar por las piernas y empujar desde atrás ni las provocaciones e insultos.