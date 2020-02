En una entrevista para Fox Radio, Raúl Alfredo Cascini -quien ocupa un cargo en la flamante dirigencia de Boca- reapareció en los medios y declaró con el estilo que lo caracteriza.

Vignolo le recordó cómo sufría los partidos ante River en su etapa de panelista y le preguntó si sufriría en caso de una nueva final, esta vez por la Superliga "Significa que podemos tener la chance. ¿Por qué no? ¿Cómo no me voy a animar con River? ¿Me estás cargando?", aseguró con su típico desparpajo.

"Se puede llegar a dar otro mano a mano. Están a tres puntos de nosotros. Si tenemos una definición es porque los alcanzamos", analizó Cascini, a la vez que explicó: "Es un partido de ventaja para River. Ahora pensamos en Godoy Cruz. No podemos regalar nada, hay que ganar los tres partidos y se verá".

Por último, se refirió al mérito de Alfaro o Russo: "Mientras Boca salga campeón no hay ningún problema".