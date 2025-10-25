Tras el anuncio sobre su continuida en el Inter Miam hasta el 2028, Lionel Messi volvió a encender la magia en la MLS.

En el Chase Stadium de Fort Lauderdale, el rosarino fue la gran figura del triunfo 3-1 del Inter Miami sobre Nashville SC en el inicio de los Playoffs de la Conferencia Este.

A los 18 minutos del primer tiempo, la Pulga abrió el marcador con un movimiento espectacular: un gol de palomita que desató la locura en las tribunas y en las redes sociales.

El capitán argentino también fue el encargado de cerrar el resultado con otro tanto abajo del arco, sellando el 3-1 definitivo y confirmando el pase del Inter Miami a la siguiente instancia.

Antes del partido, Messi había recibido el Botín de Oro de la MLS, entregado por el comisionado Don Garber, tras consagrarse máximo goleador de la temporada regular con 29 goles en 28 partidos