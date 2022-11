Inglaterra goleó este martes a Gales por 3 a 0, en el partido válido por la tercera y última fecha del grupo B, y se clasificó sin sobresaltos a los octavos de final del Mundial de Qatar 2022.

El delantero Marcus Rashford (ST 5 -de tiro libre- y 23m) y el volante Phil Foden (ST 6m) fueron los goleadores del seleccionado inglés que finalizó primero en su zona con 7 puntos y eliminó a Gales (1), en su regreso a un campeonato del mundo tras 64 años.

Con esta victoria, Inglaterra finalizó primero con 7 puntos y por lo tanto será rival de Senegal (segundo del grupo A) en los octavos de final. Gales quedó eliminado al cabo de un empate (1-1 vs Estados Unidos) y dos derrotas (1-3 vs Irán y 0-2 vs Inglaterra).

El gol de tiro libre de Rashford:

Si bien muchos imaginaron que el primer gol de tiro libre del Mundial Qatar 2022 sucedió en Marruecos vs. Bélgica, deben actualizar la información ya que respecto a esa jugada, con el VAR mediante, el gol en cuestión cambió de autor. No fue Abdelhamid Sabiri, la milimétrica repetición encontró un roce en el primer palo de Romain Saiss y finalmente la FIFA le concedió el gol al defensor.

Por esto, este martes sí, Marcus Rashford, con el tremendo disparo al ángulo izquierdo de Danny Ward, marcó una marca al abrir la cuenta de pelota parada en lo que sería el 3-0 de Inglaterra sobre Gales.