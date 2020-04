En una entrevista con Mundo Deportivo, que sigue la actualidad del Barcelona, el croata disparó sin guardarse nada.

"Entiendo la situación, pero yo no soy un saco de patatas con el que hacer cualquier cosa. Conmigo siempre se puede hablar, pero lo más importante: quiero estar en un lugar donde se me quiere, se me respeta y se me necesita y donde tanto yo como mi familia nos sintamos bien. Si es aquí, encantado, si no, donde yo mismo decida, no donde a quien sea y le de la gana decida. Esos comportamientos hacia mí ya saben que no me gustaron y lo tienen bastante claro. Eso es lo más importante"

"Si hubieran querido que me hubiera ido a otro equipo, da igual dónde, me hubiera gustado que me lo lo dijeran. Uno tiene una idea, pero si no funciona, yo he demostrado en los anteriores cinco años que se puede contar siempre conmigo. Seguramente he hecho muchos favores a compañeros y entrenadores, y he demostrado que se puede contar siempre conmigo, y si fuera esa la razón, más me dolería. Ojalá pueda acabar este año de contrato. Si no puede ser, ya nos sentaremos, pero ahora lo más importante es estar a tope y acabar la temporada de la mejor manera posible. Después ya se analizará todo, pero mi idea es acabar ese contrato".

Además de mencionarse como posible parte de pago por el pase de Lautaro Martinez, también se menciona como una oferta por Koundé y Diego Carlos, jugadores del Sevilla donde el mediocampista croata ya jugó.