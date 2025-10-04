El mundo del tenis celebrará un hecho histórico el próximo viernes: Rafael Nadal recibirá el título de doctor honoris causa por parte de la Universidad de Salamanca, transformándose así en el primer atleta en obtener la más alta distinción que otorga esta casa de estudios.

La iniciativa académica que respalda la entrega de este reconocimiento a Nadal fue impulsada y defendida por Ricardo Canal, decano de la Facultad de Educación, quien destacó al jugador mallorquín como "uno de los más grandes deportistas de la historia".

De qué se trata el premio universitario que recibió Rafael Nadal

Los méritos deportivos de Nadal, junto con sus valores personales como "la constancia, la sencillez, la disciplina, el espíritu de superación, el compromiso con la excelencia y el trabajo en equipo", le valieron el respaldo mayoritario del Claustro de Doctores y del Consejo de Gobierno. Con esta distinción, el tenista pasa a formar parte de un selecto grupo integrado por académicos, científicos, docentes, figuras de la política, de la cultura y premios Nobel.

En su historial profesional destacan 22 conquistas de Grand Slam —14 de ellas en Roland Garros—, dos preseas doradas en los Juegos Olímpicos, cinco títulos de Copa Davis y varias temporadas como número uno del ranking mundial.

A esta trayectoria sin parangón se añaden galardones de gran prestigio, como el Premio Príncipe de Asturias de los Deportes en 2008, la Gran Cruz de la Orden del Mérito Deportivo, la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo y en reiteradas ocasiones el Premio Nacional del Deporte.

La Universidad de Salamanca otorgó por primera vez un doctorado honoris causa en 1922, de manera póstuma a Teresa de Cepeda y Ahumada. Desde entonces, más de 160 personalidades han recibido esta distinción a lo largo del siglo XX y lo que va del XXI.

En el último siglo, la institución ha sumado cerca de 80 nuevos doctores a su Claustro, según informó la USAL en un comunicado recogido por Europa Press. Entre los distinguidos figuran Premios Nobel como el fisiólogo japonés Shinya Yamanaka, los escritores José Saramago y Mario Vargas Llosa, el expresidente costarricense y Nobel de la Paz Óscar Arias, el bioquímico Paul Maxime Nurse, a quienes se añadirá la genetista francesa Emmanuelle Charpentier a finales de octubre.