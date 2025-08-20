Racing y Peñarol jugaron un partido a la altura de la historia en un duelo copero que se recordará por mucho tiempo, y más aún en Avellaneda. Y lo ganó la Academia en la última bola del partido para imponerse 3 a 1, evitar los penales, y clasificar a cuartos de final de la Copa Libertadores de América.

La película que fue el partido se abrió con el gol de Maravilla Martínez; enseguida empató Nahuel Herrera y así se fueron al descanso, después de palo y palo, pierna fuerte, ocasiones de gol.



Tras un segundo tiempo de idas y vueltas, con más chances, centros de Racing y contras peligrosas del Manya, a 7 minutos del final llegó el penal a Maravilla que Wilmar Roldán cobró y medio Uruguay protestará.



Empujón y rodilla en el gemelo del defensor a Martínez -que se dejó caer al contacto-, y que el goleador cambió por gol el remate para poner el partido a tiro de la clasificación. En el 94 un cabezazo de Franco Pardole dio el pase agónico a la siguiente instancia, donde enfrentará a Vélez (venció a Fortaleza) equipo de Gustavo Costas.

Y no solo los hinchas de Racing celebran en redes…