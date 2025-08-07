En el mundo de la natación, una joven promesa china de apenas 12 años sorprendió al mundo al colgarse la medalla de bronce en el relevo 4x200 libre.

Con esta hazaña, igualó el histórico récord de precocidad que ostentaba la danesa Inge Sorensen, quien, a la misma edad, se subió al podio durante los Juegos Olímpicos de Berlín 1936.

Cómo es la historia de Zidi Yu, la nadadora china que tiene solo 12 años

En el apasionante universo de la natación, donde cada centésima puede hacer historia, la joven Yu volvió a demostrar que su nombre ya empieza a resonar entre los fanáticos de este deporte. Aunque no disputó la final, la china de apenas 12 años nadó en las preliminares del relevo 4×200 libre, lo que le permitió subir al podio y quedarse con la medalla de bronce.

Una gesta que la coloca en el selecto grupo de promesas históricas, igualando el récord de precocidad de la danesa Inge Sorensen, quien con 12 años y 23 días se colgó el bronce en los 200 braza en los Juegos de Berlín 1936.

Para quienes disfrutan cada giro de brazada y cada tope de pared, la emoción de Yu en Singapur es contagiosa. Antes de esta hazaña, ya había quedado al borde del podio en dos ocasiones: cuarta en los 200 estilos y cuarta también en los 200 mariposa. Incluso, el lunes se quedó a solo 6 centésimas de la medalla en la final de los relevos cortos, y este jueves volvió a rozar el metal, quedando a 31 centésimas del bronce en el doble hectómetro mariposa.

Finalmente, la recompensa llegó como parte del equipo de relevo 4×200 libre, donde cada brazada contó. Esta medalla no solo es un premio al esfuerzo, sino también una postal que quedará en la historia de la natación juvenil, poniendo a Yu en la misma línea de leyendas que empezaron su camino olímpico siendo adolescentes.

Los fanáticos de la pileta recordarán nombres como el de la japonesa Kyoko Iwasaki, campeona olímpica de los 200 braza con apenas 14 años en Barcelona 1992, o la húngara Krisztina Egerszegi, que a la misma edad conquistó un oro en 200 espalda y una plata en 100 espalda en Seúl 1988.

Incluso la mítica Katie Ledecky, hoy la nadadora con más oros en Juegos Olímpicos y Mundiales, necesitó esperar un año más para brillar: ganó su primer título olímpico con 15 años y 139 días en Londres 2012.

Yu, que cumplirá 13 años en octubre, todavía tiene por delante otro desafío en Singapur: buscar su tercera final en los 400 estilos el próximo domingo. Para quienes disfrutan a fondo esta disciplina, verla competir es un recordatorio de que el futuro de la natación ya está tocando el agua.