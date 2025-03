Rocío Gómez es una nadadora argentina que ha demostrado una fortaleza y determinación excepcionales al superar obstáculos que podrían haber frenado a muchas personas. Nació con una discapacidad congénita que le impide desarrollar su brazo izquierdo, pero eso no le ha impedido alcanzar logros significativos en el mundo de la natación.

Ella ha trabajado incansablemente para alcanzar su máximo potencial en el agua, y su determinación la ha llevado a competir en eventos internacionales, buscando clasificar a los Juegos Paralímpicos y romper barreras en un deporte tradicionalmente exigente.

Cuál es la historia de Rocío Gómez, la nadadora que le falta un brazo y quiere competir en el Mundial

Rocío, una joven de 20 años, nació con agenesia en el brazo izquierdo, una condición médica que le impidió desarrollar esa extremidad. Desde pequeña, comenzó a nadar por recomendación médica, y hoy la natación se ha convertido en su verdadera pasión, un espacio donde se siente libre de límites.

Ha destacado en competiciones internacionales, participando en los Juegos Parapanamericanos Juveniles de Colombia, los Juegos Parapanamericanos en Chile y la Serie Mundial de Guadalajara, México.

A pesar de su juventud, Rocío habla con una madurez admirable. Su historia no solo busca inspirar, sino también ofrecer un mensaje positivo a aquellos que atraviesan desafíos similares. "A las personas con discapacidad les recomendaría encontrar una actividad que les guste, como baile o deporte. Yo probé el folclore y el atletismo, pero la natación fue lo que más me apasionó. Dentro del agua, siento que no tengo límites", comenta.

Su experiencia ha sido clave para ganar confianza, y ahora, su objetivo es ayudar a otros a superar momentos difíciles con su ejemplo de superación.