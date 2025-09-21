En el Mundial de Atletismo que se desarrolla en Tokio, Armand Duplantis alcanzó una nueva marca histórica al superar los 6,30 metros en la prueba de salto con garrocha.

Con este registro, obtenido en el Estadio Nacional de la capital japonesa, selló el decimocuarto récord mundial de su trayectoria y reafirmó su supremacía en la disciplina.

Cuál es la historia de Mondo Duplantis: campeón y dominio absoluto de récords

El sueco Armand Duplantis, con 25 años, sumó su tercer oro consecutivo en campeonatos mundiales y reafirmó su condición de dominador absoluto del salto con garrocha. La final en Tokio mostró al griego Emmanouil Karalis (6,00 m) como escolta y al australiano Kurtis Marschall (5,95 m) completando el podio.

El campeón explicó que su táctica fue "progresiva", combinando concentración y paciencia en cada intento. Karalis no pudo igualar los 6,20 y Duplantis, tras errar su primer salto en 6,30, se tomó un respiro antes de concretar la marca histórica. El festejo incluyó gestos de admiración por parte de sus adversarios, que lo felicitaron en plena pista.

Desde 2020, cuando superó a Renaud Lavillenie con 6,16 metros, Duplantis no ha cedido el liderazgo mundial. Su singular estrategia de progresar un centímetro por vez obedece tanto a la exigencia técnica de la disciplina como a los premios económicos que entrega World Athletics: cada récord vale 100.000 dólares. Hasta la fecha, ha acumulado más de 1,2 millones gracias a catorce plusmarcas.

El reglamento prohíbe cobrar más de un bono en la misma jornada, lo que explica por qué el sueco reparte sus récords a lo largo del año. Desde Torun, Polonia (6,17), hasta Tokio (6,30), su regularidad se volvió su sello.

"Mejorar un solo centímetro implica perfeccionar muchos aspectos", comentó tras el récord de 6,28. Así, Duplantis sigue escribiendo la historia del atletismo con saltos que parecen no tener techo.