Los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento Rosario 2025 concluyeron tras seis intensas jornadas en las que Rosario, Rafaela y Santa Fe fueron el escenario principal del deporte nacional. Más de 2.500 deportistas olímpicos y paralímpicos participaron del evento, que reunió a figuras de todo el país.

Entre los protagonistas se destacó la correntina Martina Giménez, quien se consagró campeona en levantamiento de pesas, alzándose con la medalla dorada y estableciendo además un récord argentino.

Cómo fue el desempeño de Martina Giménez en los JADAR 2025

En la categoría -69 kg, Martina Giménez se llevó la victoria al totalizar 205 kilos. Lo más sobresaliente fue su desempeño en el arranque, donde levantó 92 kilos, convirtiéndose así en la primera argentina en alcanzar esa cifra.

"Jamás una mujer de nuestro país había logrado semejante marca, y lo consiguió en Rosario, en medio del inicio del ciclo olímpico y con toda una nación acompañando. Orgullo correntino, orgullo argentino", expresó el periodista especializado en olimpismo Alejo Audissio, quien además aportó el dato estadístico.

La delegación de Corrientes culminó su participación en los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento (Jadar) Rosario 2025 con un balance de 12 preseas: 5 de oro, 5 de plata y 2 de bronce.

La disciplina ecuestre fue protagonista con Leonardo Godoy, que obtuvo dos oros, y Víctor Rico, que sumó el restante.

En tanto, el levantamiento olímpico de pesas aportó dos títulos dorados de la mano de Agustina Álvarez y la propia Martina Giménez.

El equipo de pesas también alcanzó dos platas con Valentina Cabral y Arial Mora, mientras que en taekwondo se destacaron Ignacio Espínola Serial y Milena Cattarossi, ambos subcampeones, logro que repitió Brisa Oviedo en boxeo.

Las preseas de bronce llegaron gracias a Irina Zibelman y Celia Rodríguez en remo, y a Agustina Rodríguez en judo.