Como todos los martes, Carlos Tevez jugó en el club El Apache de su barrio. Esta vez, Carlitos fue noticia no por un golazo o una jugada sino porque se enojó porque le tiraron un caño.

Se trata de Mauro Fleita, zurdo de 23 años que jugó en las inferiores de Estudiantes de Buenos AIres, San Lorenzo y Vélez, y participa de los picados porque vive aún en Fuerte Apache.

"Jugué con Gaich y Gattoni en el 'Cuervo'. En Vélez compartió equipo con Thiago Almada y Orellano", cuenta. Y revela que "me mantengo jugando por plata en los barrios, porque laburo no tengo". "Sos de esos cracks que no llegaron", se le sugiere. "No, soy uno más de los tantos que juegan al fútbol. Y si no llegué fue por circunstancias de la vida, no soy de lamentarme ni culpar a nadie".

El pibe, un especialista

Después del lujo, Tévez lo empujó y le dijo algo; y en la siguiente lo levantó por el aire. Bueno, después sonrió y se prestó para la foto que Mauro definió como la mejor anécdota de su vida.