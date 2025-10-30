Los deportistas se encuentran entre las figuras públicas con mayor cantidad de seguidores, tanto en el mundo digital como fuera de él. Por este motivo, suelen participar en iniciativas solidarias y, al mismo tiempo, promocionar marcas y productos vinculados a su imagen personal. En disciplinas como el atletismo, por ejemplo, la conexión entre rendimiento deportivo y valor comercial se vuelve especialmente evidente.

Consciente de este fenómeno, SportsPro, una de las consultoras más reconocidas del ámbito deportivo, publica cada año su ranking "50 Most Marketable Athletes", que analiza el impacto mediático, la influencia social y el atractivo comercial de las principales figuras del deporte mundial.

Qué deportistas son los más rentables del 2025: solo uno de 50 se dedica al atletismo

En el primer lugar del ranking se ubica una figura que, aunque no pertenece exactamente al ámbito de los atletas tradicionales, domina las pistas de velocidad: el piloto británico Lewis Hamilton, quien pese a haber dejado atrás sus mejores años en la Fórmula 1, continúa siendo una potencia comercial. En contraste, el atletismo enfrenta mayores desafíos en este terreno, ya que solo logra incluir a un representante dentro del top 50.

La clasificación no depende únicamente de la cantidad de seguidores o de la presencia mediática de cada deportista. En realidad, se elabora a partir de un algoritmo integral que evalúa tres componentes principales, otorgando una puntuación máxima de 100 puntos.

Estos factores son: la fortaleza de marca, vinculada a la reputación, la autenticidad, el compromiso social y el impulso competitivo; el alcance potencial, que mide la atención mediática, el crecimiento del público y su nivel de interacción; y el valor económico, que contempla tanto la capacidad de generar ingresos como el impacto social y la sostenibilidad.

De acuerdo con esos parámetros, solo un atleta se cuela entre los 50 primeros: el velocista estadounidense Noah Lyles, nacido en 1997, quien ocupa el puesto 24º. Pese a sus destacadas conquistas —como la medalla de oro olímpica en París 2024 en los 100 metros y sus cuatro títulos mundiales en los 200 metros, incluido el obtenido recientemente en Tokio, donde se consolidó como el tercer hombre más rápido del mundo—, su popularidad comercial aún no alcanza la de otros deportistas con menor rendimiento actual.

Al descender en la tabla hasta el puesto 100, aparecen otros seis nombres del atletismo, cinco de ellos femeninos, con tres velocistas entre ellos. Y si se amplía la mirada al top 150, se suman cuatro atletas más. En esta edición, sorprenden las posiciones discretas de figuras de renombre mundial como Armand Duplantis y Sydney McLaughlin, ambos con importantes contratos de patrocinio.

Desde que SportsPro publica este listado (2010), el atletismo ha tenido a su máximo representante en Usain Bolt, quien alcanzó el primer lugar en 2011 y se mantuvo entre los cinco más destacados en 2010, 2012 y 2013.

El top-10 está dominado por pilotos, futbolistas, tenistas y estrellas de la NBA, independientemente de su momento deportivo. Tras Hamilton, figuran Simone Biles, legendaria gimnasta estadounidense; Ilona Maher, referente del rugby femenino; Stephen Curry, figura de los Golden State Warriors, y Cristiano Ronaldo, ícono del fútbol mundial. Completan el grupo de los diez primeros Neymar Jr., Caitlin Clark, LeBron James, Giannis Antetokounmpo y la tenista Coco Gauff, conformando un top donde destacan cuatro mujeres.

En cuanto a disciplinas, el fútbol continúa liderando con 18 deportistas entre los 50 primeros, seguido por el básquet, el tenis y la Fórmula 1.

Los atletas en el top 150 son: