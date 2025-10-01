El fútbol fue el escenario donde Arjen Robben forjó una trayectoria inolvidable, pasando por equipos como el Real Madrid, el Bayern Múnich, el Chelsea y cuadros de los Países Bajos. En su etapa con los alemanes lo conquistó absolutamente todo y llegó a ser catalogado como uno de los mejores del planeta.

En una charla concedida recientemente, el ex extremo neerlandés fue interrogado sobre quién es el mejor de la historia, además de brindar su mirada sobre Neymar y Vinícius Jr., futbolistas reconocidos por sus gambetas y trucos con la pelota.

A quién eligió como mejor jugador de la historia Arjen Robben

Robben finalmente se inclinó por definir quién es, para él, el mejor del mundo, marcando distancia con otros jugadores.

"Existen muchos futbolistas que dominan los trucos, pero cuando converso con ellos sobre el más grande de todos los tiempos, siempre pregunto: ‘¿Hace trucos?’ Y la respuesta es no. Messi, sin duda, es alguien que no necesita de artificios", afirmó el neerlandés. Luego explicó por qué lo considera único: "Hace todo con rapidez, mantiene el control, combina velocidad con agilidad".

Tras concluir una carrera histórica con más de 600 encuentros, 250 goles, 160 asistencias y 30 títulos, Robben no se alejó del deporte. El ex extremo, famoso por su velocidad por la derecha, cambió la pelota por el running.

A sus 41 años participa en maratones de 42 km, como la celebrada en Rotterdam, y sigue entrenando con la misma intensidad que en sus días de futbolista.