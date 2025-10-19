Su nombre resulta familiar para muchos amantes del básquet, aunque no precisamente por su faceta en el mundo de la moda. A los 23 años, esta joven oriunda de Maryland (Estados Unidos) brilla en la WNBA, donde defiende los colores del Rose Basketball Club y del Chicago Sky.

Sin embargo, ahora ha sumado un nuevo logro a su carrera: se convirtió en la primera atleta profesional en subir a la pasarela de Victoria’s Secret, marcando un hecho histórico tanto para el deporte como para la firma de lencería.

Cuál es la historia de Angel Reese, la deportista que desfiló para Victoria's Secret

Con sus 1,91 metros de estatura, Angel Reese desfiló junto a algunas de las modelos más reconocidas del planeta, y su debut en la pasarela fue todo un acierto. Con una mirada segura y desafiante dirigida a la cámara, avanzó con paso firme y elegante al ritmo de "Never Leave You" de Lumidee, combinando contoneo y actitud en cada movimiento.

Lejos de atribuir su éxito a la suerte o a un talento innato, la figura del básquet decidió prepararse con la misma dedicación que demuestra en la cancha: contrató a un instructor profesional de modelaje para perfeccionar su caminar y dominar la pasarela.

El esfuerzo dio sus frutos, y Reese consiguió finalmente sus ansiadas alas. "Esto estaba destinado para mí. Es mi momento.

Me siento muy feliz de estar aquí rodeada de tantas mujeres y modelos inspiradoras. El equipo detrás de todo esto ha sido increíble. Estoy realmente emocionada", expresó la jugadora en diálogo con Europa Press antes del desfile.