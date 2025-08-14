Con la mirada puesta en el medallero de los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, los 337 deportistas argentinos —172 hombres y 165 mujeres, además de cuatro suplentes en hockey— se preparan con la ilusión de dejar su huella.

Aunque no figuran en las portadas de los diarios, la mayoría son jóvenes talentos nacidos entre 2003 y 2013 que han venido forjando su trayectoria desde hace años. Entre ellos, varios cuentan con experiencia olímpica y se perfilan como serios aspirantes a conquistar un lugar en el podio.

Quiénes son las promesas de nuestro país que disputan los Juegos Panamericanos 2025

Los atletas argentinos más destacados son los siguientes:

Ulises Saravia – Natación

A sus 19 años, el marplatense ya figura entre las máximas promesas de la natación argentina. Poseedor de los récords nacionales absolutos en 50 m y 100 m espalda (24.87 y 53.26 segundos, logrados en el Campeonato de Palma de Mallorca), compitió en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Su palmarés incluye la medalla de plata en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 y el bronce en el Mundial Junior 2023. Tras el reciente Mundial de Singapur 2025, donde alcanzó las semifinales en ambas pruebas, se unió al equipo de la Universidad de Tennessee (EE. UU.). En Asunción, además de portar la bandera en la Ceremonia de Apertura, se perfila como uno de los favoritos al oro.

Agostina Hein – Natación

Aunque todavía es menor de edad, ya se consolidó como una de las figuras más fuertes de la natación femenina argentina. Su técnica depurada y la resistencia que demuestra en distancias largas la llevaron a brillar en Campeonatos Sudamericanos y Panamericanos juveniles, y a clasificarse a París 2024 como la atleta más joven de la delegación nacional.

En el plano internacional, se colgó el bronce en el Mundial Junior 2023 (800 m libre), finalizó quinta en el Mundial de Mayores de Doha 2024 y, en marzo de ese año, estableció el récord argentino absoluto de 100 m mariposa con 59,36 segundos, siendo la primera nadadora nacional en bajar del minuto.

Bruno De Genaro – Atletismo

Su cabellera roja lo hace inconfundible, pero es su talento lo que realmente deslumbra en el atletismo. Nacido en Jarilla, un pueblo de apenas 139 habitantes en San Luis, comenzó practicando básquet hasta que a los 15 años se volcó al atletismo, especializándose en los 400 m con vallas.

Fue campeón sudamericano sub-20 y se consolidó en la élite de su categoría gracias a su velocidad constante y gran técnica sobre los obstáculos. Su ascenso en los últimos dos años lo ubica como un candidato firme al podio en Asunción, donde también integrará el relevo 4x400 m mixto, prueba cada vez más popular por su dinamismo.

Juana Castellaro Morello – Hockey sobre césped

Campeona múltiple con Las Leonas, la jugadora de River ostenta un currículum de primer nivel: bronce en los Juegos Olímpicos de París 2024, oro en Santiago 2023 y reciente título en la Copa Panamericana de Montevideo.

Su experiencia internacional y liderazgo como mediocampista central la convierten en un pilar de las Leoncitas. Será, además, una de las abanderadas y principales referentes en la búsqueda del campeonato.

Lautaro Vouilloz – Atletismo (lanzamiento de martillo)

Con registros superiores a los 66 metros, este marplatense de 22 años se ubica entre los mejores exponentes juveniles del continente en su disciplina. Su combinación de fuerza, técnica y regularidad le ha permitido destacar en el ámbito nacional y sudamericano.

En Asu2025, buscará no solo subir al podio sino también asegurarse un lugar en los Panamericanos de Lima 2027, dentro de una prueba históricamente favorable para Argentina.