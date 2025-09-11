Qué hay detrás del mensaje combativo de Nicolás Maduro tras la eliminación de Venezuela

Venezuela perdió estrepitosamente con Colombia 6 a 3 como local en la última fecha de las Eliminatorias y se quedó por fuera del repechaje al Mundial 2026.

La durísima derrota no empaña el proceso de Fernando Bocha Batista al frente de la Vinotitno, aunque el DT argentino avisó que no seguirá en su cargo.

En medio de la tristeza y la conmoción, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, salió a dar un mensaje alentador "al pueblo futbolero", dirigido a la juventud y a las divisiones formativas del país en la que tanto se trabaja desde el plan de Hugo Chávez de reforma del fútbol en 2007.

"Tuvimos una dolorosa pérdida"

"Mi solidaridad con los futbolistas de la Vinotinto y con todo el movimiento futbolero, muchachos futboleros, muchachas futboleras del país. Son miles de miles, el fútbol se masificó y casi que desplazó al béisbol como deporte nacional", dijo el mandatario.

E instó a la Federación Venezolana de Fútbol (FVF). "Venezuela exige una reestructuración del cuerpo técnico de la Vinotinto. Una reorganización de la estrategia, la doctrina y la línea de combate y trabajo. Me hago portavoz de millones de niños, niñas, jóvenes y de todo el pueblo".

Los medios de la derecha intentarán tomar este último mensaje como bélico. Siguió Maduro: "Hay que corregir lo que haya que corregir y levantar la cabeza, nunca bajar la cabeza ante ninguna adversidad o derrota".

El plan de Chávez

"El impulso estatal resulta fundamental para comprender el lento proceso de desarrollo del fútbol venezolano", comienza la nota del portal Lástima a Nadie. Allí, se resume la evolución del fútbol en ese país desde 2007, año en que organizó una Copa América por primera vez.

Más allá de haber logrado llegar a cuartos de final, la Vinotitno y el fútbol en el país experimentó un cambio rotundo. Mejora en infraestructura y estadios, el torneo de la primera división pasó de tener 10 a 18 equipos, e inclusión de jugadores juveniles en los planteles.

Richard Páez, exfutbolista y DT de Venezuela, médico y escritor, publicó un libro llamado "Chávez es Fútbol". Allí resume que el expresidente "se puso al frente para enarbolar las banderas de la superación y el desarrollo de nuestro fútbol".

Fanático del beisbol, El Comandante Hugo entendió la importancia del fútbol incluso en el mapa geopolítico de la región y el mundo. Por ello la contratación de José Pékerman, y la continuidad en Fernando Batista. Pero en el medio hubo referentes del deporte como el exarquero Dudamel y el propio Páez.

Dijo Maduro en el día después de la derrota. "El día de la Vinotinto llegará, y llegará de la mano de todos los futbolistas que hoy están creciendo".