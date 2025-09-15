Don Osvaldo hizo explotar el estadio de All Boys y el barrio de Floresta el sábado a la noche. Allí, antes de cantar El Lugar Perfecto, de Callejeros, el Pato Fontanet sorprendió a propios y extraños a hablar de Juan Román Riquelme, la importancia del rol social de los clubes y lanzar un pedido público.

"Yo no voy a salir a defenderlo a Riquelme, pero uno escucha las cosas que se dicen de Boca y no se considera que en los últimos años se abrió el club a todo el barrio. Y eso no es chiste, ¿eh? Antes no podían entrar los pibes del barrio al club", dijo Patricio.

Fontanet siguió: "La gente de All Boys quiere hacer un espacio cultural y deportivo para sacar a los chicos de la calle y cumplir la función social que cumplen todos los clubes. Y los mismos que atacan allá, atacan acá. Bueno, el Roca para All Boys, loco".

Y resumió: "Lo importante acá es sacar a los pibes de la calle, no seguir dándole base para que terminen presos y no seguir haciendo negocios, mientras ellos hacen edificios".

Esto es El Roca para All Boys



Un poco de historia

Inaugurado en 1928 por una donación del vecino millonario italiano Manuel Rocca, que en su testamento había dejado constancia de su deseo de construir un hogar para menores. Con el tiempo, una de las primeras escuelas doble turno del país pasó a funcionar más como asilo para chicos de la calle.

Durante el peronismo, en la Constitución de 1949 se entiende al niño como sujeto de derecho, y a través de la Fundación Evita, el Rocca recibe el título de Hogar y se lo financia. Miguel Abuelo vivió allí hasta los 5 años.

En 1957, la Revolución Fusiladora que asume el control del país post bombardeo de plaza de mayo y golpe de Estado, convierte al espacio en una cárcel de menores. 20 años más tarde, la última dictadura cívico-militar que comandó Jorge Rafael Videla amuralla el edificio, como luce hasta hoy.

Hace diez años que está cerrado luego del asesinato de un joven interno tras uno de los tantos motines que azotaron el barrio de Flores -por el cuál hubo tres policías condenados-.

Desde 2017, el edificio a cargo de Ciudad -era de Nación pero Mauricio Macri se lo cedió cuando fue jefe de Gobierno- se utiliza como depósito y se alquila para filmaciones.

El pedido de All Boys

El club lleva reunidas 30 mil firmas y milita en la Legislatura para que el proyecto sea debatido y sancionado por los legisladores.