El freestyle en patines en línea es una disciplina que intenta dejar atrás su perfil alternativo para alcanzar mayor popularidad. Tradicionalmente vinculado con la cultura callejera, el ritmo urbano y la expresión libre, este deporte ha ganado visibilidad en los últimos años.

Parques como Las Heras o el Rosedal de Palermo se han convertido en puntos de encuentro clave para los practicantes, ya que suelen aprovechar estos espacios abiertos para entrenar y compartir la actividad con otros.

De qué se trata el inline freestyle y por qué cada vez es más popular en Buenos Aires

Aunque nació en las calles y estuvo históricamente ligado a la música urbana y la libertad de movimiento, en la actualidad apunta a ganar mayor visibilidad. En espacios verdes como el Parque Las Heras o el Rosedal de Palermo —dos sitios emblemáticos— es habitual encontrar practicantes que convierten estos lugares en verdaderos centros de esta disciplina.

En los últimos años, este deporte comenzó a formalizarse al integrarse a la órbita de World Skate, la organización internacional que regula el patinaje. Su incorporación al sistema federado atrajo a deportistas de diferentes edades que buscan explorar una actividad dinámica, versátil y accesible.

“Es un deporte muy inclusivo”, asegura Gonzalo Cobo, integrante de la selección nacional y entrenador, quien destaca que “no se requieren habilidades físicas particulares para empezar, ya que hay múltiples estilos y cada persona puede destacar en alguno”.

En el ámbito local, el organismo encargado de regular la disciplina es la Confederación Argentina de Patinaje, y el equipo nacional ya ha participado en competencias internacionales como los I Juegos Suramericanos sobre Ruedas (San Juan, 2022) y los World Skate Games, también realizados ese mismo año en Argentina.

Con entrenamientos, clínicas y programas de formación continua tanto para deportistas como para dirigentes, el inline freestyle se expande hacia distintas regiones del país. El objetivo es fomentar una base deportiva sólida y sumar nuevos talentos.

Este deporte está compuesto por diversas disciplinas que combinan técnica, creatividad y destreza física: