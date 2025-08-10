Qué es el inline freestyle y cómo se está popularizando el deporte en Buenos Aires
Conocé más sobre esta disciplina que tiene cada vez más popularidad en la ciudad de Buenos Aires y genera mucho fanatismo.
El freestyle en patines en línea es una disciplina que intenta dejar atrás su perfil alternativo para alcanzar mayor popularidad. Tradicionalmente vinculado con la cultura callejera, el ritmo urbano y la expresión libre, este deporte ha ganado visibilidad en los últimos años.
Parques como Las Heras o el Rosedal de Palermo se han convertido en puntos de encuentro clave para los practicantes, ya que suelen aprovechar estos espacios abiertos para entrenar y compartir la actividad con otros.
Aunque nació en las calles y estuvo históricamente ligado a la música urbana y la libertad de movimiento, en la actualidad apunta a ganar mayor visibilidad. En espacios verdes como el Parque Las Heras o el Rosedal de Palermo —dos sitios emblemáticos— es habitual encontrar practicantes que convierten estos lugares en verdaderos centros de esta disciplina.
En los últimos años, este deporte comenzó a formalizarse al integrarse a la órbita de World Skate, la organización internacional que regula el patinaje. Su incorporación al sistema federado atrajo a deportistas de diferentes edades que buscan explorar una actividad dinámica, versátil y accesible.
“Es un deporte muy inclusivo”, asegura Gonzalo Cobo, integrante de la selección nacional y entrenador, quien destaca que “no se requieren habilidades físicas particulares para empezar, ya que hay múltiples estilos y cada persona puede destacar en alguno”.
En el ámbito local, el organismo encargado de regular la disciplina es la Confederación Argentina de Patinaje, y el equipo nacional ya ha participado en competencias internacionales como los I Juegos Suramericanos sobre Ruedas (San Juan, 2022) y los World Skate Games, también realizados ese mismo año en Argentina.
Con entrenamientos, clínicas y programas de formación continua tanto para deportistas como para dirigentes, el inline freestyle se expande hacia distintas regiones del país. El objetivo es fomentar una base deportiva sólida y sumar nuevos talentos.
Este deporte está compuesto por diversas disciplinas que combinan técnica, creatividad y destreza física:
- Classic Slalom: consiste en realizar una coreografía sobre patines con música elegida por el participante. El jurado evalúa la técnica (nivel de dificultad, limpieza, continuidad, velocidad y variedad) y la parte artística (expresión corporal, interpretación musical y estética del vestuario).
- Battle Slalom: los patinadores compiten en grupos reducidos (de 3 o 4) y deben superar diferentes rondas mostrando superioridad técnica frente a sus rivales. Los dos mejores avanzan a la siguiente etapa, y la clasificación se establece por comparación directa.
- Speed Slalom: prueba de velocidad que se realiza patinando en línea sobre conos, con un solo pie. Se divide en una primera etapa cronometrada (Time Trial) y una segunda fase de eliminación directa.
- Slides: modalidad centrada en derrapes controlados, donde se valoran la variedad de trucos, la longitud del deslizamiento, la fluidez y la postura corporal. Las rondas son similares a las de battle slalom.
- Free Jump: salto en altura donde, al igual que en el atletismo, los patinadores deben superar diferentes niveles. Las primeras tres marcas suben de a 10 cm, luego en intervalos de 5 cm, y en la final —con tres participantes o menos— cada uno elige la altura a intentar.
- Classic Slalom Pairs: dos patinadores presentan una coreografía conjunta al ritmo de una música seleccionada por ellos. El puntaje contempla aspectos técnicos, artísticos y de sincronización entre ambos.