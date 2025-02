En una charla con el periodista Edu Aguirre, su amigo de larga data, el famoso jugador de fútbol Cristiano Ronaldo abordó diversos temas en la sección Los Amigos de Edu del programa español El Chiringuito.

Durante la entrevista, el astro portugués habló sobre su relación con Lionel Messi, el momento que atraviesa Kylian Mbappé en el Real Madrid y su salida del conjunto blanco. Además, dejó una declaración que, sin dudas, generará debate.

Cuáles fueron los dichos de Cristiano Ronaldo sobre ser el mejor futbolista de la historia

Cristiano Ronaldo no dejó lugar a dudas en su entrevista con Edu Aguirre en El Chiringuito. Con seguridad, el portugués defendió su legado y se consideró el jugador más completo de la historia.

"¿Qué significa la palabra goleador? Son números, el que mete la pelota dentro del arco. ¿Quién es el máximo goleador de todos los tiempos? Son estadísticas, no hay más discusión. En mi opinión, soy el futbolista más completo que ha existido. Sé que hay diferentes gustos, pero creo que soy yo. Juego bien de cabeza, ejecuto tiros libres, disparo con ambas piernas, soy rápido, fuerte, salto alto... Decir que Cristiano no es un jugador completo es una mentira. ¡Soy el más completo!", afirmó con contundencia.

Cuando Aguirre le preguntó si se considera "el mejor futbolista de la historia", el delantero de 39 años fue categórico: "Creo que sí. Sinceramente, no he visto a nadie mejor que yo. Y lo digo de corazón".

Además, reflexionó sobre su carrera y su futuro: "La historia ya está escrita. Si decidiera retirarme hoy, no me arrepentiría de nada. Pero sigo marcando la diferencia, y eso me motiva a continuar. En esta etapa de mi vida, vivo el presente".