Dos destacadas figuras del deporte estadounidense, una gimnasta y una jugadora de rugby seven, se posicionaron entre los atletas más rentables del mundo en 2025, de acuerdo con un informe internacional que evalúa la proyección comercial y el valor de marca de los deportistas de élite.

El estudio, desarrollado por SportsPro en colaboración con NorthStar Solutions Group, examinó el desempeño y la influencia de más de 1.000 atletas en actividad durante el período comprendido entre el 1 de septiembre de 2024 y el 1 de septiembre de 2025.

Cuáles son los deportistas más rentables del 2025

El estudio, que analizó 174 categorías de rendimiento, evaluó la fuerza comercial, la capacidad de atracción de audiencia y el valor de marca de cada atleta, con el objetivo de determinar su potencial frente a patrocinadores y empresas internacionales.

En su 16ª edición, el informe ubicó al piloto británico de Fórmula 1, Lewis Hamilton, como el deportista más comercializable del mundo, con un puntaje de 96,03%, impulsado en gran parte por su resonante traspaso a Ferrari a comienzos del año.

En segundo lugar aparece la gimnasta estadounidense Simone Biles (95,2%), quien había liderado el ranking en 2024 tras su espectacular actuación en los Juegos Olímpicos de París, reafirmando su condición como una de las figuras más influyentes del deporte contemporáneo.

El tercer puesto fue para otra estadounidense, la jugadora de rugby seven Ilona Maher (92,13%), integrante del equipo que obtuvo la medalla de bronce en París 2024. Reconocida por su presencia en redes sociales y su carisma dentro y fuera del campo, Maher se ha consolidado como un símbolo del empoderamiento femenino en el ámbito deportivo.

Completan el top cinco el basquetbolista Stephen Curry (88,8%) y el futbolista Cristiano Ronaldo (88,17%), quienes continúan manteniendo una fuerte influencia global gracias a sus extensas trayectorias y bases de seguidores internacionales.

Otras figuras destacadas en la lista incluyen a Neymar Jr. (84,7%), la estrella de la WNBA Caitlin Clark (84,7%), los jugadores de la NBA LeBron James (84,63%) y Giannis Antetokounmpo (83,63%), y la tenista estadounidense Coco Gauff (83,3%), reciente ganadora de dos torneos de Grand Slam.

A pesar de su gran visibilidad mediática y su relación con la cantante Taylor Swift, el jugador de la NFL Travis Kelce ocupa apenas el puesto 50, siendo el único representante de su liga dentro de los primeros cincuenta lugares. Los analistas atribuyen este desempeño a la limitada presencia internacional del fútbol americano en comparación con deportes como el baloncesto o el fútbol, lo que reduce el alcance global de sus figuras. Entre los siguientes jugadores de la NFL figuran Patrick Mahomes (82º), Lamar Jackson (88º) y Jalen Hurts (97º).

En el ámbito mundial, Lionel Messi se ubica en el puesto 15, mientras que Novak Djokovic ocupa el 16, ambos superados por la joven estrella brasileña del skateboarding Rayssa Leal (12ª), quien destaca tanto por su talento deportivo como por su impacto digital.

El estudio también resalta la diversidad del panorama deportivo actual: entre los primeros 50 puestos se representan 12 disciplinas distintas y 17 nacionalidades diferentes. La WNBA sobresale como la liga con mayor número de atletas en el top 50 —cinco en total—, superando incluso al fútbol masculino y a la NBA.

Asimismo, el golf, el béisbol y las artes marciales mixtas logran presencia en el listado, aunque con menor protagonismo. El golfista Rory McIlroy ocupa el puesto 62, el jugador de béisbol Shohei Ohtani el 56, y el peleador Ilia Topuria el 65, siendo este último el mejor posicionado en su disciplina.

Según los autores del informe, el creciente protagonismo de las atletas femeninas, especialmente las estadounidenses, refleja el inicio de "una nueva era en la comercialización del deporte", en la que la autenticidad, la conexión con el público y la influencia mediática tienen tanto peso como los logros deportivos.