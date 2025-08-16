El domingo, Agostina Hein se consagró como la figura destacada de la delegación argentina en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025. Con tan solo 17 años, la nadadora logró la primera medalla de oro para el equipo nacional, batiendo un récord en el proceso.

Su triunfo llegó apenas unas horas después de que estallara la controversia por la eliminación del ciclista Mateo Kalejman.

Cómo fue el primer oro de los Juegos Panamericanos 2025 para Argentina

La campanense Agostina Hein brilló en la final de los 400 metros libres, imponiéndose con un registro de 4m06s96 y superando la marca que ella misma había establecido horas antes en las eliminatorias (4:13.41). Con este desempeño, no solo se adjudicó la medalla de oro y un nuevo récord panamericano junior, sino que también selló su clasificación a los Juegos Panamericanos de Lima 2027.

Su consagración tomó mayor relevancia luego de que la victoria del ciclista Mateo Kalejman en la contrarreloj de ruta fuera invalidada por una presunta irregularidad en su bicicleta. El sanjuanino, de 20 años, había marcado 47:38.82 y celebrado el oro, pero tras un reclamo de Colombia, los jueces lo despojaron del título, que pasó al colombiano Samuel Florez (49:09.13). Visiblemente enojado, Kalejman cuestionó la medida: “Me revisaron el asiento cinco veces antes de largar por pedido de Colombia y estaba perfectamente reglamentario. Salí con la bici en medida”, aseguró.

El ciclista también recordó un antecedente en Zúrich 2024 y sentenció: “No sé cómo pueden tener comisarios así. Ya me lo hicieron en el Mundial, es nefasto”.

En vóley, la selección femenina Sub-23, Las Panteras, debutó con un categórico 3-0 frente a Cuba, con parciales de 25-18, 25-21 y 25-23. Destacó la punta receptora Victoria Matich, autora de 16 puntos, acompañada por la capitana Candela Salinas, quien aportó experiencia en momentos decisivos. Con este resultado, Argentina quedó bien perfilada en el Grupo A y este lunes a las 20:30 buscará ante Paraguay asegurar su pase a semifinales.

En el handball femenino, La Garrita inició con una actuación aplastante, superando 47-20 a Cuba. Mora Carballo fue la gran figura, anotando 9 goles. La defensa intensa y las rápidas transiciones ofensivas marcaron la diferencia para el conjunto de Eduardo Gallardo, que mostró un nivel muy superior a su rival. Este lunes a las 11:30 se enfrentará a México, en un duelo que podría definir el liderazgo de la zona.