Pumpido reveló cómo se tomó Russo el haber quedado afuera de la Selección que fue campeona del mundo en México 86
Nery, arquero campeón del mundo en México 86, destacó la personalidad de Miguelo al ser desafectado por Bilardo, su padre futbolístico en Estudiantes, después de haber jugado todas las Eliminatorias para aquella Selección que luego alcanzaría la gloria eterna.
Miguel Ángel Russo tenía 29 años en la previa del Mundial 86. Había jugado como cinco titular en varios partidos de las Eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo. Carlos Salvador Bilardo era su padre futbolístico y sin embargo, lo dejó afuera de la lista final.
Al asistir a la despedida de Miguelo en la Bombonera este jueves, Nery Pumpido, arquero de aquella histórica selección campeona del mundo, y hoy dirigente de Conmebol, lo recordó así: "Así era él, Miguel jugó toda la Eliminatoria y quedó afuera del Mundial. Y nunca, nunca, nunca lo escuchamos decir algo. Al contrario, siempre desde afuera apoyando".
Y concluyó: "Esas cosas, el profesional del fútbol las tiene que saber, esa decisión tan dura pero Miguel siempre la asumió y nunca dijo nada".
La nota completa
"Tenía que estar…", dijo Pumpido al salir de la Bombonera.