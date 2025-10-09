Miguel Ángel Russo tenía 29 años en la previa del Mundial 86. Había jugado como cinco titular en varios partidos de las Eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo. Carlos Salvador Bilardo era su padre futbolístico y sin embargo, lo dejó afuera de la lista final.

Al asistir a la despedida de Miguelo en la Bombonera este jueves, Nery Pumpido, arquero de aquella histórica selección campeona del mundo, y hoy dirigente de Conmebol, lo recordó así: "Así era él, Miguel jugó toda la Eliminatoria y quedó afuera del Mundial. Y nunca, nunca, nunca lo escuchamos decir algo. Al contrario, siempre desde afuera apoyando".

Y concluyó: "Esas cosas, el profesional del fútbol las tiene que saber, esa decisión tan dura pero Miguel siempre la asumió y nunca dijo nada".

La nota completa

"Tenía que estar…", dijo Pumpido al salir de la Bombonera.