En la Copa del Mundo de Qatar 2022 estará prohibido exhibir banderas, carteles o símbolos que identifiquen a la comunidad LGBTIQ+ (lesbiana, gay, bisexual y transexual) durante el desarrollo de los partidos

Así lo anunció la organización de la Copa que se desarrollará en el país asiático desde el 21 de noviembre al 18 de diciembre. Fue a través del jefe de seguridad del evento, el general Abdulaziz Abdullah Al Ansari, quién explicó: "No podemos cambiar la religión por 28 días de la Copa del Mundo".

"Si un aficionado ondea una bandera arcoíris y yo se la quito, no es porque realmente quiera hacerlo, o para insultarlo, sino más bien protegerlo", dijo Abdulaziz Abdullah Al Ansari en una entrevista con Associated Press. Y agregó: “Alguien podría agredirlo. Yo no puedo garantizar el comportamiento de toda la gente. Y le diré: `Por favor, no hay necesidad de realmente ondear esa bandera en este momento'".

“Creemos que ese hombre consiguió el boleto, vino a ver el partido, no a manifestarse, ni a un acto político ni otra cosa que tenga en mente", explicó el director del Departamento de Cooperación Internacional y presidente del Comité Nacional Antiterrorista del Ministerio del Interior de Qatar.