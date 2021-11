"No me quiero poner a llorar. Solo agradecer a mi familia, a mi mujer y a Vélez...", dijo Pratto tras el partido que a partir de su ingreso -a los 33 minutos del segundo tiempo- Vélez ganó. 2-0 a Argentinos en el José Amalfitani, una victoria importante en la lucha por clasificar a la Copa Libertadores 2022.

El palazo de Pratto a River: "Vélez confió en mí cuando me dejaron tirado en bastantes lugares". Y luego remarcó, rotundo: "Este club me abrió dos veces la puerta en momento difíciles de mi carrera. Me quieren desde que llegué, no por haber ganado o perdido. Esta es mi casa y solo les quiero agradecer a ellos".

