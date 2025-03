Davide Morana, un joven italiano que vive en Murcia, sufrió la amputación de sus cuatro extremidades en el año 2018 debido a una meningitis C.

A pesar de este desafío, se ha convertido en un símbolo de resiliencia, inspiración y compromiso con la solidaridad y es un ejemplo para el deporte.

Quién es Davide Morana y cuál es su increíble historia por un mal diagnóstico

Un joven italiano que decidió establecerse en España en 2015 comenzó a notar síntomas preocupantes: fiebre alta y un dolor intenso en las articulaciones. Su nombre es Davide Morana, un apasionado del deporte que, con 24 años, practicaba triatlón y llevaba un estilo de vida activo en el sur de la península ibérica. En una primera consulta médica, los especialistas atribuyeron su malestar a una simple gripe y lo enviaron a casa. Sin embargo, la noche trajo consigo más fiebre y la aparición de manchas oscuras en su piel, señales de que algo más grave estaba ocurriendo.

Al día siguiente, Davide volvió al hospital. Lo que parecía un cuadro gripal resultó ser una meningitis bacteriana fulminante que avanzaba rápidamente en su cuerpo. Los médicos reaccionaron de inmediato, pero la infección ya había afectado su sistema de manera severa.

En cuestión de horas, fue inducido a un coma para intentar salvar su vida. Sus órganos comenzaron a fallar y su piel adquirió un tono violáceo. Luego de una semana en estado crítico, logró despertar, pero la noticia que recibió fue devastadora: la única forma de sobrevivir era amputar sus cuatro extremidades.

La meningitis meningocócica es una enfermedad grave que puede causar la muerte en poco tiempo o dejar secuelas irreversibles. En el caso de Davide, el daño fue tal que los especialistas no vieron otra alternativa que amputarle brazos y piernas para evitar que la infección se expandiera aún más. Tras someterse a casi una docena de intervenciones quirúrgicas y permanecer hospitalizado más de 80 días, finalmente recibió el alta médica. Aunque el proceso de adaptación fue difícil, nunca perdió la determinación de salir adelante.

Su pareja, Cecilia Cano, fue un gran apoyo en su recuperación. No solo estuvo a su lado en cada etapa, sino que también documentó su experiencia en el libro Arriba la vida, donde narra cómo enfrentaron juntos esta dura prueba. A pesar de la adversidad, Davide sorprendió a todos con su actitud positiva. Rechazó tomar antidepresivos y aseguró que los desafíos previos de su vida lo habían preparado para este momento. “Siempre me he considerado una persona fuerte, y esto solo era un obstáculo más que debía superar”, comentó en una entrevista.

Con el tiempo, y gracias al uso de prótesis especializadas, Davide retomó su pasión por el deporte. Comenzó a entrenar en atletismo adaptado y, con esfuerzo y dedicación, logró unirse a la selección italiana de atletismo para personas con discapacidad. En 2023, su talento lo llevó a clasificarse para el Mundial de Atletismo en Kobe, Japón, y poco después, se propuso un nuevo reto: competir en los Juegos Paralímpicos de París. Como integrante del programa Team Visa, que apoya a atletas de diversas disciplinas, cuenta con el respaldo necesario para seguir compitiendo a nivel profesional.

A pesar de ser visto como un ejemplo de superación, Davide insiste en que todos enfrentamos dificultades de diferentes maneras. “Lo mío es visible, por eso llama la atención, pero todos tenemos que adaptarnos a los cambios de la vida”, ha dicho en varias entrevistas.

En sus redes sociales, comparte su día a día y motiva a miles de personas con su historia. A través de videos, muestra cómo ha aprendido a manejarse con prótesis y cómo cada pequeño logro es una victoria personal. Hoy, Davide es un símbolo de resiliencia, demostrando que la actitud y la determinación pueden transformar la adversidad en una oportunidad de crecimiento.