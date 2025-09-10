Argentina perdió ante Ecuador 1 a 0 en Guayaquil y concluyó las Eliminatorias Sudamericanas. La expulsión de Nicolás Otamendi a los 30 minutos condicionó al equipo de Lionel Scaloni.

Enner Valencia, de penal sobre el final del primer tiempo, le dio la victoria a los dirigidos por Sebastián Beccaccece.

Es la primera tarjeta roja que ve el defensor de 37 años en 128 partidos jugados con la Albiceleste. Tal el reglamento de FIFA, Ota se perderá el próximo partido oficial de la Argentina en la misma competición: el debut en la Copa del Mundo 2026.

El resumen del partido

Ecuador también jugó con diez hombres desde los 5 minutos del segundo tiempo por la expulsión de Caicedo. Así, la Argentina terminó primera en la tabla de posiciones de la clasificación.

Otamendi jugó su último partido con la Selección por Eliminatorias, Scaloni, De Paul y sus compañeros valoraron su carrera y su aporte. Pero en las redes reaccionaron así a su expulsión: