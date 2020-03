Este mediodía en 'Halcones y Palomas', Hernán Castillo habló de las repercusiones del avance del Coronavirus en el mundo y cómo afecta al deporte con el comunicado oficial del Ministerio de Salud de la Nación.

El periodista explicó las diferencias del plano internacional con el local y contó: "Creen que por la evolución del virus se va a tener que suspender la Libertadores. En la interna, por ahora se va a seguir jugando pero seguramente será a puertas cerradas".

¿Por qué no se van a jugar las Eliminatorias? Castillo aseguró de que a pesar que aún no es oficial, "ya está, olvídese que no va a pasar, porque este mismo operativo se va a hacer en toda Sudamérica".

Entonces, "cualquier persona que venga de una zona de circulación viral va a tener que estar 14 días aislado". Por lo tanto, no hay lugar posible para un partido de fútbol internacional.

Por otro lado, el Gobierno suspendió por un mes las competencias deportivas con participación internacional Lo resolvió la Secretaría de Deportes. Alcanza a las actividades que tengan participantes de países con circulación activa del virus. Será, en principio, para todo marzo. Esto aún no afecta el fútbol de Primera División del país.

