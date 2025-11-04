Inédita polémica en España por un hecho sin precedentes en el triunfo de Real Valladolid sobre Granada 2 a 1, por la fecha 12 de La Liga. Iván Alejo, defensor de Valladolid, le dio un beso en la cabeza a su rival Diego Hormigo tras un forcejeo, este reaccionó con un golpe y fue expulsado.

Alejo es conocido en España por este tipo de mañas y su carácter provocador.

Después besó al periodista que lo entrevistó

Tras el partido, Alejo habló con el cronista de El Larguero, y justificó la jugada: "Soy muy cariñoso, me lo dicen siempre mis amigos. Veníamos picados de una jugada anterior y sabía que estaba al límite. El fútbol es para listos, no para tontos. He sido más listo. Fue una expulsión clara, el partido se acabó ahí y no tengo nada más que decir".

Antes de terminar la nota, Alejo besó en la cabeza al cronista.

¿Sanción de oficio?

El Comité Disciplinario podría revisar el gesto del defensor de Valladolid, ya que el Código contempla sanciones ante acciones "ofensivas o humillantes". Durante el partido, Alejo no fue amonestado.