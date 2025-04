Polémica y admiración en Brasil por Priscila Heldes, la voleibolista que jugó embarazada de 5 meses

Se llama Priscila Heldes, tiene 35 años, es la armadora y capitana de Fluminense y el video de ella jugando al voley en la Superliga brasileña embarazada de cinco meses se hizo viral.

Su equipo quedó eliminado de los cuartos de Final del torneo, a manos de Sesi Bauru, y ella despertó admiración, críticas y cuestionamientos.

“Me falta una semana para llegar a los seis meses. Es muy especial vivir este momento con mi hijo”, explicó la mujer que espera su primer hijo. “Nada más enterarme de que estaba embarazada, fui al médico. Me dijo que, mientras me encontrara bien y controlada, podía seguir sin problema”, reveló.

A las dudas y críticas sobre si podía jugar, Pri respondió con tranquilidad. “Hay cosas que no puedo hacer, como caerme de barriga, pero fuera de eso, todo sigue igual”, explicó.

Con fecha de parto para el mes de julio, ahora sí Pri Heldes podrá continuar con su embarazo sin entrenamientos ni alta competencia.