Defensa y Justicia terminó de consumar su victoria ante Platense 1 a 0 con un final lleno de polémica. El Halcón ganaba desde el domingo con gol de Matías Miranda pero el encuentro se había suspendido el domingo a los 26 minutos por la tormenta.

Este martes se completó el juego en el estadio Ciudad de Vicente López, donde dominó el local la mayor parte del tiempo y dispuso de varias chances para empatarlo. El palo, la mala puntería, y el arquero rival, atentaron contra los intereses marrones.

Y también el árbitro Nicolás Lamolina, que no cobró esta mano en el área de los de Varela en la última jugada del partido. Ceballos lo llamó desde el VAR para que la revise y vea cómo cambia la trayectoria de la pelota e impide al futbolista de Platense que iba a definir. Pero el hijo de Pancho ni se inmutó, y no cobró penal. ¿Por qué? No se sabe.

El resumen del partido

Así, el Halcón se ubicó. Y el Marrón, acumula unidades.

Con este resultado, el equipo dirigido por Pablo De Muner alcanzó los 14 puntos y se ubicó en el séptimo puesto de la Zona A, además de posicionarse undécimo en la Tabla Anual. Platense, por su parte, se mantiene en la séptima posición de la Zona B con 9 puntos y ocupa el puesto 17 en la clasificación acumulada.