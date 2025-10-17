Polémica en Liverpool con Alexis Mac Allister por sus declaraciones post goleada de la Selección Argentina a Puerto Rico con un doblete suyo.

¿Por qué? Post partido, Alexis le reconoció a Gastón Edul en TyC Sports que su temporada "no empezó de la mejor manera".

La prensa inglesa se la hizo saber al DT de los Reds, Arne Slot, que contestó así: "No he visto su entrevista. ¿Se refería a la calidad de su juego o a la cantidad de minutos?"

Y luego consideró: "Se perdió muchos partidos. Esperábamos que volviera para la pretemporada, pero no lo hizo. Eso provocó que no pudiera jugar tres encuentros seguidos, así que entraba y salía. Eso nunca es ideal para un jugador".

Las declaraciones de Alexis

Post victoria de Argentina sobre Puerto Rico, partido en el que hizo dos goles

Slot concluyó así: "Como todos los demás, es un jugador con tanta experiencia que volverá al nivel que él y yo queremos de ahora en adelante".