Ancelotti dejó afuera a Neymar de los convocados para la última doble de Eliminatorias y hay polémica en Brasil.

Es que el entrenador explicó en conferencia los motivos, adujo que la estrella de Santos no está bien físicamente pero Ney lo contradijo: “Creo que me dejaron afuera por razones técnicas; no creo que tenga nada que ver con mi condición física. Es la opinión del entrenador y la respeto”.

¿Qué había dicho Carleto?

“Es una decisión técnica, que se basa en muchas cosas: lo que un jugador está haciendo, lo que ha hecho y el problema que él ha tenido. Cuando yo hablo de criterio físico, es un criterio que toda comisión considera muy importante”, dijo el DT.

Y agregó: “Nadie puede discutir a Neymar en su nivel técnico, pero estamos mirando y evaluando cada día los partidos de todos los jugadores, no sólo de él. Y de todos los que evaluamos, creemos que el equipo nacional de Brasil tiene aproximadamente 70 futbolistas que pueden estar en la próxima Copa del Mundo”.

Así lo abordó la TV brasileña

El tema está en todos los canales de televisión y medios, y no solo de deportes.

Ya clasificada al próximo Mundial que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá el años próximo, Brasil cerrará las Eliminatorias Sudamericanas ante Chile, como local, y Bolivia en el Alto de La Paz.