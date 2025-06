Polémica con Messi en el Mundial de Clubes: cabeceó a un rival y piden sanción de oficio

Lionel Messi se llevó todas las miradas en el arranque del Mundial de Clubes. En el empate 0-0 de Inter Miami ante Al-Ahly de Egipto, Leo casi convierte un golazo, le pegaron un patadón que asustó á todos y también se peleó.

Las imágenes que se vieron post partido muestran este tenso cruce con un rival, Yasser Ibrahim en medio del área. Tras una serie de dichos, el Diez y el egipcio quedaron cara a cara y Leo le tiró un cabezazo.

La situación no fue advertida por el árbitro iraní Faghani ni tampoco por el VAR. Las imágenes que se viralizan no son oficiales por lo que más allá del pedido en redes y quejas del Al-Ahly, no podría ser sancionado.

El próximo partido de Inter será ante el Porto, en Atlanta desde las 16 hora Argentina.