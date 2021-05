Lionel Messi, Diego Maradona, Mario Kempes, Javier Mascherano, Gabriel Batistuta, Daniel Passarella, Claudio Caniggia, Ángel Di María, Juan Román Riquelme, Ubaldo Fillol, Diego Simeone, Oscar Ruggeri, Javier Zanetti, Jorge Burruchaga, Hernán Crespo y Sergio Agüero, fueron los 16 "íconos" mundialistas argentinos elegidos por la cuenta de la fifaworldcup de la FIFA.

Del Instagram de fifaworldcup

Y el ránking de máximas leyendas de nuestra Selección generó polémicas porque no aparecern varios campeones del mundo del 78 y 86, y en cambio sí Di María, Crespo y Agüero, por caso.

Quiénes faltan: Pumpido, Brown, Bertoni, Gallego, Luque, Tarantini...

El posteo de Fillol

Un orgullo ser parte de los iconos mundialistas de @Argentina según FIFA. Faltan muchos porque la historia de nuestro seleccionado es enorme. Imposible olvidarme de grandes referentes del arco argentino en mundiales como lo fueron @dtnerypumpido @OKGoyco90 y Sergio Romero https://t.co/kzgHQFatYVLink Tweet de Ubaldo Fillol

El propio Bertoni, consultado por Olé dijo que “falta un montón de jugadores que hicieron historia en la Selección Argentina”. Y eligió no polemizar: "No sé quién lo hizo, no voy a entrar en discusión. Tenés que meter 40 jugadores. Están bien los que están, pero faltan un montón, según el gusto. Si vamos por títulos, faltan muchísimos".

La FIFA, en fin.