La relación entre Diego Maradona y Estados Unidos siempre fue conflictiva: desde aquel “me cortaron las piernas” en el Mundial 1994 hasta los constantes rechazos por parte del país a darle la VISA, y pasando, por supuesto, por su gran relación con Fidel Castro y Cuba.

Sin embargo, allá por 1984, el astro visitó Manhattan y se paseó por sus calles en lo que fue toda una rareza: casi nadie lo notó, casi nadie lo abordó y apenas un caminante le pidió un autógrafo, de acuerdo con el video casi inédito que compartió el usuario @pedromsantoro.

Hace no mucho, su excompañero en el Mundial de México, Claudio Borghi, recordó: “La única vez que lo vi ser libre fue en Los Ángeles el 1985. Estábamos al frente del estadio donde jugaban Los Lakers y los gringos no veían mucho fútbol, así que no había acoso. Nunca más lo vi ser libre. Él no podía salir a una plaza o ir a tomarse un café. A él le encantaba la fama, pero estaba detrás de las rejas, porque hay cosas que no podía hacer”.

Y algo de esto se puede ver en el video de su visita a Manhattan, Nueva York, que no tardó en volverse viral. Un Diego libre, sin el asedio de la fama.