Este martes, Boca recibirá a Alianza Lima en la Bombonera por el partido de vuelta de la Fase 2 de la Copa Libertadores, con la ventaja para el equipo peruano por la victoria en Lima 1 a 0.

Y Néstor Gorosito, DT de Alianza, habló del árbitro chileno Piero Maza, que dirigirá el partido. “No me parece normal que nos vuelva a dirigir, no es normal. Hemos tenido la virtud de haber ganado ese partido, pero normalmente no se da así con esta asiduidad, que un árbitro te dirija dos partidos seguidos”, aseguró Pipo.

¿De qué se queja Gorosito?

El pito chileno dirigió Alianza en la fase anterior de la Copa Libertadores, ante Nacional de Paraguay. El equipo peruano ganó 3-1 como local.

En tanto, Maza dirigió solamente una vez a Boca. Fue en mayo de 2022 por la Libertadores, con victoria Xeneize 1 a 0.



Gorosito abrió el paraguas.