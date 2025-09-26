Se le notaba que estaba de pésimo humor y no se había bancado de buena cara los gritos que surgieron del banco de suplentes adversario.

Y a Pipo Gorosito hay pocos que le ganen declarando, el rey del biri biri volvió a hacer de las suyas.

Con tono seco les recordó el escándalo que hicieron los hinchas chilenos en el estadio de Independiente de la peor manera posible.

El resumen del partido

El controversial equipo chileno sacó adelante el encuentro con los dirigidos por Gorosito, y se cruzará con Lanús en las semifinales.