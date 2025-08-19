Desde que Juan Román Riquelme es presidente de Boca enfrenta inéditos y constantes cuestionamientos de los grandes medios, no solo deportivos, y de políticos, sobre todo de Mauricio Macri y Javier Milei.

En el último ataque, incluso Mario Pergolini se animó a darle clases de cómo dejar su cargo.

Bueno, algunos famosos tuiteros deportivos que suelen pegarle a Román quedaron en posición adelantada porque compartieron casi idénticos mensajes celebrando la candidatura a Diputado Nacional de Ricardo López Murphy.

Usuarios como 0800CJ, AngelSC__ y TendenciasDepor -tal resumen Doble Amarilla-, que semanalmente fustigan con sus posteos a Juan Román Riquelme, se mostraron alineados con mensajes sobre la candidatura de López Murphy.

Los “extraños posteos”

Resumen de posteos contra Riquelme

Piedra libre muchachos.