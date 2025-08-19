Piedra libre: los trolls macristas que le pegan a Riquelme publicaron el mismo mensaje para celebrar la candidatura de López Murphy
Las redes descubrieron que reconocidos tuiteros del mundo del fútbol que suelen criticar la gestión Riquelme en Boca, compartieron mensajes sobre la candidatura de López Murphy a Diputado Nacional.
Desde que Juan Román Riquelme es presidente de Boca enfrenta inéditos y constantes cuestionamientos de los grandes medios, no solo deportivos, y de políticos, sobre todo de Mauricio Macri y Javier Milei.
En el último ataque, incluso Mario Pergolini se animó a darle clases de cómo dejar su cargo.
Bueno, algunos famosos tuiteros deportivos que suelen pegarle a Román quedaron en posición adelantada porque compartieron casi idénticos mensajes celebrando la candidatura a Diputado Nacional de Ricardo López Murphy.
Usuarios como 0800CJ, AngelSC__ y TendenciasDepor -tal resumen Doble Amarilla-, que semanalmente fustigan con sus posteos a Juan Román Riquelme, se mostraron alineados con mensajes sobre la candidatura de López Murphy.
Los “extraños posteos”
Resumen de posteos contra Riquelme
Piedra libre muchachos.