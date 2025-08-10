Sin mostrar un gran nivel, River Plate estiró su invicto en el Torneo Clausura tras un empate 0 a 0 ante Independiente, en un partido que dejó varias polémicas.

Después del encuentro, Marcelo Gallardo aprovechó para enviar un mensaje sobre la designación del árbitro Wilton Sampaio para el cruce ante Libertad por Copa Libertadores.

"No voy a hacer mención al arbitraje, no quiero. Viví un episodio con él hace un tiempo, pero el tiempo pasó y uno se pone reflexivo. Esperemos que del otro lado también se haya reflexionado de aquella actuación", expresó.

De esa forma, y de cara al duelo del jueves en Paraguay, el Muñeco recordó un fuerte cruce que tuvo con el árbitro en la vuelta de las semifinales de la Libertadores 2019 ante Boca Juniors.