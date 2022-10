En París, Benfica logró un valioso empate ante París Saint-Germain 1-1 por la UEFA Champions League -goles de Kylian Mbappé y Joao Mario-. Enzo Fernández fue una de las figuras de su equipo, completó el partido y hasta se cruzó con Neymar en dos jugadas.

En verdad, el ex River le cometió faltas tácticas al brasileño, una de ellas merecedora de amarilla. Tras la tarjeta, Ney buscó exagerar cada uno de sus cruces con Enzo.

Por eso tras el final del partido, Fernández se le acercó a saludarlo pero Neymar se ve que seguía enojado. "Pero si no te hice nada", le dijo Enzo riendo, pero parece que eso no fue lo que enojó al crack brasileño sino un insulto. Entonces allí el argentino se sorprendió: "Nooo, no te dije pelotudo", le repitió varias veces. Hasta que cerró: “En serio, escuchaste mal”.

El 10 se fue sin aceptar las disculpas.