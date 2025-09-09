Con la clasificación en el bolsillo hace fechas, Argentina y Ecuador cierran su participación en las Eliminatorias Sudamericanas, este martes desde las 20 horas en Guayaquil.

Sin Messi, tras la emocionante noche que vivió Leo ante Venezuela en el Monumental, el equipo de Lionel Scaloni despierta la admiración de los ecuatorianos.

Lo pudo comprobar Diego Monroig, periodista enviado por ESPN a cubrir la Selección. El cronista se cruzó a un hombre con la camiseta de Boca, que lo sorprendió con su respuesta.

"El mejor equipo de Argentina es River", dijo, y generó la risa y burla de los colegas en ESPN a Monroig.